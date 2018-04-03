Жители Шымкента отравились мороженым, зараженным сальмонеллезом и стафилококком

У 27 человек, отравившихся мороженым в Шымкенте, выявлен сальмонеллез. В 24 из 25 проверенных продуктов киоска, продававшего мороженое, также обнаружен сальмонеллез и другие бактерии, пишет «Казинформ».

Из 188 человек еще 89 находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести:

«У 27 больных анализы на сальмонеллез положительные. Лекарственными средствами и медицинской техникой полностью обеспечены. Завтра-послезавтра около 50-60 больных будут выписаны домой», – приводит информагентство слова руководителя управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Мукана Егизбаева.

При проверке продукции киоска «Южное», где было куплено мороженое, выявлены грубые нарушения правил:



«Среди нарушений: смесь изготовлена в помещении частного дома, готовую смесь в киоск привозят в полиэтиленовых емкостях. На всю продукцию отсутствуют сопроводительные документы. Представлен только один сертификат, и то на сухое молоко с просроченным сроком. Из 5 работников только у одного имеется медицинская книжка. Не соблюдается дезинфицирующий режим. У двоих сотрудников идет подозрение на сальмонеллез. Кроме того, в 24 продуктах из проверенных 25 есть сальмонелла, стафилококк aureus, бактерии кишечной группы», – прокомментировал инцидент с отравлением руководитель департамента охраны общественного здоровья области Нурбек Нышанов.

Основная причина отравления мороженым – заражение продукции сальмонеллезом и стафилококком.