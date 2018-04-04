Тенге торгуется у отметки 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 319,9, показав снижение на 0,49 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $53,95 млн., показав рост на $4,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,94 за баррель. Как писал Reuters, котировки торговались в плюсе во вторник вечером, однако подъём рынка сдерживают данные о росте добычи сырья в России и тревожные сигналы из других нефтедобывающих стран.

Накануне Минэнерго России сообщило, что добыча нефти и газового конденсата в России в марте выросла до 10,97 млн. баррелей в сутки с 10,95 млн. баррелей в сутки. По словам трейдеров, Саудовская Аравия снизит официальную цену продажи (OSP) на майские партии всех сортов нефти с поставкой в Азию.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) вечером снизилась примерно на 1% до 401,6 юаня за баррель.