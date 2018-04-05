Студентов столичных колледжей могут поселить в хостелах

Столичным вузам не хватает 10 тысяч мест в общежитиях. В этой связи акимат столицы уже определил 10 участков для строительства новых общежитий. А вот чтобы покрыть потребность для размещения студентов колледжей, учащихся предлагают расселять в дешевых отелях и хостелах. Об этом в четверг в ходе совещания по развитию столицы сообщил аким города Асет Исекешев.

«Мы определили 10 земельных участков общей площадью 10,5 га. И сейчас вузы с министерством образования работают по этой программе», - сообщил президенту Исекешев.

Что касается колледжей, то у них потребность в общежитиях составляет около двух тысяч мест.

«Мы планируем также начать строительство и применить альтернативный механизм. Дело в том, что сейчас в городе более 100 беззвездных отелей и хостелов с фондом около 9 тысяч койко-мест, в рамках которых по модели ГЧП (можно - V) обслуживать студентов. Это позволит сэкономить деньги и время. Соответствующее предложение мы отработаем с министерством образования», - рассказал глава города.