Население Алматы должно достигнуть 2,5 млн человек к 2050 году – Назарбаев

Каждому городу Казахстана необходимо иметь свою стратегию развития, заявил в четверг в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы президент Нурсултан Назарбаев. По его мнению, в Алматы к 2050 году должно проживать 2,5 млн человек, в Астане – 2 миллиона и в Шымкенте – 1,5 миллиона.

«Во всем мире урбанизация становится очень важной. К 2050 году 70% населения мира будет жить в городах. Потому что там есть экономическое развитие, там зарплаты больше, там жизнь лучше», - заявил Назарбаев, отметив, что в Казахстане эта цифра составляет всего 53%.

Он сообщил, что уровень урбанизации в Индонезии за 10 лет вырос на 15%, а вот в Казахстане и Астане – «не вырос».

«10 самых крупных городов имеют плотность 7 тысяч человек на 1 квадратный километр. В Алматы – 3 тысячи, в Астане – 1 тысяча. Каждому из наших городов надо иметь стратегию развития до 2050 года. К 2050 году в Алматы должно жить 2,5 млн, в Астане – 2млн, в Шымкенте 1,5 миллиона человек. Вот такую задачу поставил – это будут точки роста», - поручил Назарбаев, подчеркнув, что там будут «услуги морового уровня», а вот в других городах будет своя программа развития.