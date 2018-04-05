«Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане», — Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил недовольство названием улиц в Астане. По его мнению, лучше просто присваивать им порядковый номер, нежели давать им имена малоизвестных людей.

«По сути, запутывают людей дороги Астаны. Одна дорога, разные участки одной дороги – разные названия. Мухамеджанова, Сарайшык – Кошкарбаева. Это одна улица. Орынбор-Сыганак – Калдаяков: одна улица. Кто так сделал? Почтальон запутается. И вообще, я говорил: «По названиям навести порядок!». Кто их назначал когда-то, я не знаю. Адильбек Рыскельдинович (Джаксыбеков – руководитель администрации президента, бывший аким Астаны - V)? Или до него сделали? Как попало, имеет отношение этот человек к городу, к стране вообще, не имеет», - возмутился Назарбаев в четверг в ходе совещания по развитию Астаны.

Заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев проинформировал, что данные вопросы решает ономастическая комиссия, в состав которой входят «известные в стране ученые и историки».

«Академики от ономастики, что они понимают?, - продолжил возмущаться президент. - Мы здесь в городе живем. Если нет имени достойного человека, поставь номер! 13-1 проспект нормально же работает? Смотрите, сейчас в Вашингтоне все улицы называются номерами и живут. Я не знаю, что это такое вообще. Ладно, Сарайшык, я в свое время дал разрешение Тасмагамбетову назвать в честь исторических столиц – Сарайшык, Сыганак. Но молодежь тоже не знает, откуда эти названия вышли. Мухамедханов кто это?», - поинтересовался он.

«Кайым Мухаметханов – он основоположник Абаеведения, один из известных академиков», - начал рассказывать Аманшаев.

«Абайеведение, Ауезовведение, еще какое-то ведение…. Всем будешь давать улицы Астаны? Какое он имеет отношение к Астане?», - поинтересовался глава государства.

«Начиная с прошлого года мы уже не называем улицы именами людей», - заверил замакима.

«Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане. Конечно, ничего хорошего нет менять снова улицы и путать людей, но наведите порядок. Я еще раз говорю, назовите номером улицу и все», - поручил Назарбаев.