Минобороны просит законодательно закрепить стоимость питания для военнослужащих

Стоимость питания военнослужащих и курсантов сегодня закреплена на уровне 1200 тенге в сутки. Однако фирмы, которые участвуют в госзакупках, предлагают более низкие цены, за счет чего выигрывают тендеры. В понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр обороны Сакен Жасузаков пожаловался, что на 650-900 тенге невозможно прокормить в сутки курсантов, которые «целыми днями бегают по полям», и попросил депутатов помочь решить этот вопрос на законодательном уровне.

«Это очень сложный вопрос для нас, для вооруженных сил. Действительно на сегодняшний день питание курсантов составляет 1200 тенге. Суточная норма калорий должна быть 4400 килокалорий. На эту сумму мы должны обеспечить трехразовым питанием военнослужащих и курсантов. Однако фирмы, которые участвуют в конкурсе, для выигрыша конкурса снижают свои суммы до 900 тенге. Здесь мы ничего не можем поделать, потому что конкурс проводится согласно закону, конкурс выигрывает тот, кто предлагает самую низкую цену, и это неправильно», - заявил Жасузаков.

По его информации, в прошлом году в конкурсе участвовало больше 200 фирм, и выиграли те, кто предложил сумму от 650 до 900 тенге.

«Для организации питания военнослужащих, согласно закону «О государственных закупках» необходимо внести изменения в действующий законопроект. Мы сейчас работаем с министерством национальной экономики в данном направлении. С вашей стороны требуется поддержка», - попросил министр.

Он также отметил, что обратился к премьер-министру страны с тем, чтобы «исключить из этой системы министерство».

«Сейчас пример - министерство образования в школах (устанавливает нормы и суммы по питанию – V). Вот по такому же принципу: стандарт устанавливает министерство обороны и мы контролируем организацию питания. Ну что такое, курсант военного института, который бегает по полям, 700-800 тенге (питание - V). Не знаю, как эта фирма будет кормить. Это проблема», - подчеркнул Жасузаков.

В свою очередь вице-спикер мажилиса Владимир Божко также признал, что «вопрос справедливо прозвучал». Он напомнил, что сейчас на рассмотрении палаты находятся поправки в законодательство о госзакупках.

«Я думаю, что не надо эти вещи слишком долго обсуждать в министерстве обороны. До второго чтения еще есть время, там надо просто внести изменения в закон. Если положено по питанию 1200 тенге, все, никаких снижений не может быть. И я просил бы обратить внимание министерства нацэкономики на такие вещи, они же не лезут ни в какие ворота. Ну как можно было вводить, когда определено, что ребенку… Вот еле-еле перебороли школы, теперь мы будем бороться за это. Завтра пойдет такое же питание по медучреждениям, опять будем бороться. Давайте определимся, физиология определена, стоимость определена, и не надо создавать условия, при которых, как можно человека обеспечить сытностью в два раза дешевле. Что, соломой кормить что ли? Вы поработайте, с рабочей группой и обеспечьте соответствующую поправку, согласованную с правительством, и давайте внесем это изменение», - заявил Божко.