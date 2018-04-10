Тенге торгуется по 324,6 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник, 10 апреля, составил 324,62 тенге, показав рост на 4,51 тенге по сравнению с утренними торгами в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $331,2 млн, что на $245,3 млн превысило объем утренних торгов в понедельник.

Как сообщал «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,54 доллара, до 68,65 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,36 доллара, до 63,42 долларов за баррель.