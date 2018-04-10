Национальная валюта продолжает слабеть
Тенге торгуется по 324,6 за доллар
Фото Марии Гордеевой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник, 10 апреля, составил 324,62 тенге, показав рост на 4,51 тенге по сравнению с утренними торгами в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $331,2 млн, что на $245,3 млн превысило объем утренних торгов в понедельник.

Как сообщал «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,54 доллара, до 68,65 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,36 доллара, до 63,42 долларов за баррель.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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