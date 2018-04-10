Генпрокуратуре также удалось вернуть $2,7 миллионов
​Обвиненный в крупных хищениях казахстанец приговорен к 5 годам лишения свободы
Фото Ирины Галат

Генеральная прокуратура совместно с американским Федеральным бюро расследований добилась депортации из США в Казахстан экс-сотрудника компании Samsung Electronics Т. Наурузбаева. В феврале 2018 года он был признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

Наурузбаев подозревался в хищении более $4 млн.:

«В конце прошлого года Наурузбаев был депортирован из США в Казахстан. В феврале 2018 года приговором Медеуского районного суда он признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к 5 годам», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В результате слаженной работы прокуратуры с американскими коллегами, большая часть похищенных денежных средств (2,7 млн. долларов США) возмещена потерпевшей стороне", - проинформировала Генпрокуратура.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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