Проект - бесплатный и доступен для всех желающих
В Астане открылись курсы практической журналистики
Фото Международного центра журналистики MediaNet

В Астане в Университете КАЗГЮУ открылась Медиа-школа при Международном Центре Журналистики MediaNet. Проект представляет собой независимые, доступные для всех желающих курсы журналистики.

Медиа-школа при Международном Центре Журналистики MediaNet существует с 2004 года и базируется в Алматы. За 13 лет выпускниками Медиа-школы стали около 1000 человек. Многие выпускники Медиа-школы работают в профессии, в том числе редакторами, ведущими, продюсерами.

Медиа-школа предоставляет практическое обучение профессии журналиста в течение 3-х месяцев с последующей стажировкой выпускников в действующих СМИ.

«Отличительная особенность школы журналистики - у нас преподают исключительно практики: журналисты, редакторы. Люди без практического опыта не имеют права преподавать у нас. Это очень важно. Потому что в какой-то момент мы задумались и увидели, что есть рынок, есть редакторы, журналисты, которые живут своей жизнью, есть академическая сфера, есть самоучки, которые приходят совершенно стихийным образом в профессию. И мы решили просто сблизить рынок и обучение, сделать своего рода «народный журфак» - короткий и доступный для всех желающих», – отметил директор Международного центра журналистики Адиль Джалилов.

Обучение в школе рассчитано на любой уровень подготовки и проходит на казахском и русском языках. В программе курсов: фактчекинг, медийное право, инфографика, мультимедийная журналистика и другие актуальные темы.

«Медиа-школа является очень своевременным проектом, который позволит нашим студентам-юристам получить дополнительные навыки практической журналистики. Грамотная работа с информацией, фактчекинг - это основа успешной практики как в журналистике, так и в юриспруденции, поэтому мы рады, что являемся первым университетом в Астане, который стал партнером этого проекта», – отметил декан Высшей школы права Университета КАЗГЮУ Сергей Пен.

Обучение в Медиа-школе в Астане - бесплатное, что стало возможным благодаря поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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