По итогам обработки более 90% бюллетеней Алиев набрал 86% голосов
​Алиев в четвертый раз победил на выборах президента Азербайджана
Фото с сайта currenttime.tv

Действующий президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок. По итогам обработки 92% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 86% голосов, обойдя семь конкурентов. Явка на выборах составила 74,5%, сообщают Ведомости.

Алиев поблагодарил азербайджанцев за «большое доверие». «Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью является основным фактором развития в Азербайджане», — приводятся его слова на персональном сайте.

Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года. Тогда он набрал на выборах 79,46% голосов. В октябре 2008 года Алиев был переизбран президентом страны, получив более 88% голосов. В марте 2009 года в Азербайджане были приняты поправки, разрешающие одному и тому же человеку занимать должность президента более двух раз. В октябре 2013 года Алиев был переизбран на третий срок, набрав 84,6% голосов.

В 2016 году в конституцию страны были внесены изменения, согласно которым президент страны избирается на семь лет.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ряд НПО просит отставки детского омбудсмена Загипы Балиевой
Новости
«Это не девальвация» - министры финансового блока и Нацбанк об обменном курсе
Новости
Глава Нацбанка призвал граждан не принимать сиюминутных решений по обмену валюты
Новости
Тенге продолжил падение на дневных торгах
Новости
Только три объекта из проверенных 75 торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности – КЧС
Новости
Тенге торгуется по 324,6 за доллар