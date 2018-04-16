Ввести систему биометрического контроля на пунктах пропуска в Казахстан считают необходимым депутаты

В Казахстане необходимо повысить эффективность деятельности государственных органов по противодействию незаконной миграции, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе палаты Нурлан Абдиров. По словам, из 5,5 иностранцев, въехавших в Казахстан в прошлом году, зарегистрированы были только 2,5 млн. или меньше половины. Чтобы решить данную проблему, его мнению, на всех контрольно-пропускных пунктах страны необходимо внедрить систему биометрического контроля.

«Налицо проблема недостаточного контроля со стороны миграционной службы. Полагаем, что необходимо повысить эффективность деятельности государственных органов по противодействию незаконной миграции. В числе других важных мер, МВД совместно с пограничной службой КНБ необходимо внедрить систему биометрического контроля в пунктах пропуска, противодействовать организации каналов незаконной миграции, в том числе за счет повышения защищенности паспортно-визовых и иных документов, позволяющих идентифицировать личность, выработать эффективный механизм депортации нелегальных мигрантов с учетом международных обязательств страны», - заявил Абдиров.

Он напомнил, что, начиная с 2015 года, число иностранцев, ежегодно посещающих Казахстан, возросло на 20%. Только в прошлом году въехало более 5,5 млн. иностранцев, в основном граждан из стран СНГ, однако органы внутренних дел зарегистрировали всего 2,5 млн. человек.

«Это актуальная тема, учитывая уровень правонарушений со стороны мигрантов, - подчеркнул депутат. – По данным МВД, за последние три года к административной ответственности привлечены 330 тысяч иностранцев, из страны выдворены более 36 тысяч нарушителей миграционного законодательства. В отношении иностранцев возбуждено 3506 уголовных дел, при этом большая часть связана с кражами и наркопреступлениями. Более 2,5 тысяч иностранцев сами стали жертвами преступлений», - привел он статистику.

Не менее важной проблемой, по его словам, является двойное гражданство, которое в Казахстане запрещено. Однако нередки случаи, когда граждане республики «приобретают иностранное гражданство, не утратив гражданства нашей страны».

«По данным МВД, в 2017 году за двойное гражданство наказано около 600 человек. Необходимы стабильные контакты с иностранными дипломатическими представительствами по вопросам получения нашими гражданами гражданства другой страны. Требуется проработка вопроса об установлении требования о предоставлении подтверждающих документов о выходе из иностранного гражданства при приеме в гражданства Казахстана, в том числе при упрощенном порядке его получения», - добавил Абдиров.