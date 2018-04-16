Казахстанцев внесут в электронные домовые книги до конца года - Касымов

В Казахстане вновь создают домовые книги, правда, на этот раз электронные. Как сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, в эти электронные книги уже внесено пять миллионов граждан и до конца года эту работу планируется закончить полностью.

«Совместно с министерством юстиции и с министерством информации и коммуникаций, МВД занимается созданием домовых книг, что позволит нам вести четкий учет. Эта домовая книга (для тех, кто зарегистрирован в доме - V) будет привязана к регистрационному коду адреса, который имеется в министерстве юстиции. В министерстве юстиции дается по одному зданию, и оно не меняется, даже если меняется название улицы, района или города. К этому мы и привязываем домовую книгу», - рассказал Касымов.

По его информации, регистрация уже началась и на данный момент в электронных домовых книгах зарегистрировано 5 из 18 миллионов.

«Постараемся закончить до конца года. И адресную электронную справку на основании этой домовой книги наши граждане будут получать в электронном виде бесплатно», - заключил министр.

В свою очередь, председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов объяснил, что все граждане, которые обращаются по вопросам получения документирования, либо прописки, сразу же привязываются к ИИНу кода адреса, и этот адрес останется неизменным.

«Техническую реализацию планируется запустить уже во втором полугодии. Таким образом, граждане, которые пойдут получать адресную справку, смогут без проблем получать сведения. Она (база данных - V) будет полной, когда все граждане пройдут такую процедуру, как присвоение ИИНу кода адреса объекта недвижимости. Адресная справка будет получаться в онлайн-режиме и бесплатно, через портал электронного правительства», - рассказал он.