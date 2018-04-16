Нарушителей миграционного режима необходимо принудительно выдворять из страны – Божко

Правительству Казахстана необходимо разработать и внести в парламент поправки в законодательство по принудительному выдворению нарушителей миграционного режима с территории Казахстана. Такое мнение в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе озвучил вице-спикер палаты Владимир Божко.

«На участке миграционной политики внутри страны и из-за рубежа идут системные изменения. Одновременно представляется целесообразным обратить внимание на ряд существенных вопросов и недостатков, которые должны быть отражены в рекомендациях правительству. Необходимо разработать и внести в парламент предложения по совершенствованию законодательной базы по принудительному выдворению нарушителей миграционного режима - надо создать межведомственную группу. Эта же точка зрения и генеральной прокуратуры, мы с ней согласны. Думаю, не надо оттягивать», - заявил Божко.

По его мнению, одновременно с этим остаются нерешенными вопросы по совершенствованию механизмов привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы в Казахстан, в том числе, обеспечения надлежащего контроля за соблюдением иностранцами нашего миграционного законодательства.

Кроме того, по мнению депутатов необходимо усилить оперативно-розыскную деятельность КНБ, служб собственной безопасности и кадрового аппарата МВД по выявлению фактов коррупции и иных злоупотреблений в рядах миграционной полиции.

«Только за 2015 год в отношении сотрудников миграционной полиции было возбуждено девять уголовных дел, в 2016 году - шесть уголовных дел, по двум из которых осуждены по приговорам, а остальные отделались коррупционными штрафами. И за 2017 год - было возбуждено шесть уголовных дел, осуждено три: факт поимки с поличным начальника управления миграционной полиции ДВД по ЮКО говорит, что до сих пор не все благополучно в рядах личного состава этой части МВД», - подчеркнул Божко.