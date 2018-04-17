Мир за ночь. 16-17 апреля 2018 года

В центре Еревана продолжаются протесты, вызванные назначением экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. Протестующие заблокировали пять крупных перекрестков в центре столицы и продвигаются к зданию парламента. Тем временем арабские СМИ сообщают о том, что за ракетным обстрелом сирийской авиабазы Шайрат стоит ВВС Израиля, однако пока официальные власти Израиля никак не прокомментировали эту информацию.

На проспекте Баграмяна в центре Еревана произошли стычки между полицией и участниками акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны, пишет Русская служба ВВС. Ранения получили трое полицейских и один из лидеров протеста – глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян, он доставлен в больницу с рваными ранами.

«Во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку, получил рваные раны», – сообщил пресс-секретарь фракции Тигран Авинян.

Несколькими часами раньше Пашинян призвал сторонников отправиться к зданию парламента, после чего части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции. По словам директора ереванского медцентра Анатолия Гнуни, среди демонстрантов есть и другие раненые. У троих госпитализированных полицейских легкие ранения, их жизни ничто не угрожает.

Митинги противников назначения Саргсяна в Ереване идут уже третьи сутки. В воскресенье Никол Пашинян обнародовал план массовых акций, призвав сторонников перекрыть мосты, улицы и заблокировать станции метро. Утром в понедельник участники акции перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Несколько десятков протестующих зашли в здание Армянского государственного педагогического университета и призвали студентов присоединиться к протестам. В центре города протестующие также продолжают блокировать пять ключевых перекрестков.

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Washington Post.

Трамп успел встретиться со своими советниками по национальной безопасности в воскресенье. По информации американского издания, президент США оказался расстроен тем, что санкции предали огласке заранее, а он не успел с ними достаточно ознакомиться. Трамп не дал окончательного разрешения на новые санкции. Их могут ввести только в случае еще какого-либо действия со стороны России, говорят источники WP.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала о готовящихся санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. По ее словам, их планировали ввести в понедельник против компаний, которые сотрудничают с сирийскими властями. Она также сообщила, что о новых санкциях объявит министр финансов Стивен Мнучин. Команда Трампа приняла решение публично охарактеризовать заявление Хейли как ложное, пишет WP.

Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе из-за неизвестного звукового воздействия, которому ранее подверглись сотрудники канадской дипмиссии, пишет «Коммерсант».

«Министерство иностранных дел и международной торговли Канады решило изменить статус посольства Канады на Кубе на место работы без сопровождения семьи. Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе», – подчеркнули в министерстве. Также в сообщении отмечается, что вернувшиеся в Канаду дипломаты и члены их семей продолжают испытывать головные боли и головокружения.

В августе 2016 года жалобы тошноту, сильнейшие головные боли и частичную потерю памяти поступали от многих американских дипломатов на Кубе. Тогда произошедшее назвали «акустическими атаками». После этого Госдепартамент объявил об отзыве на родину 60% дипперсонала.

ВВС Израиля провели ракетный обстрел сирийской авиабазы «Шайрат» в провинции Хомс, пишет «Интерфакс». Сирийские системы ПРО сбили несколько ракет. Комментариев израильской стороны пока не поступало. Если Израиль подтвердит обстрел, это будет вторым израильском ракетным ударом по объектам в провинции Хомс за последние семь дней.

Пентагон заявил, что армия США в настоящее время не проводит операций в сирийской провинции Хомс.

США, Великобритания и Франция в конце прошлой недели нанесли серию ракетных ударов по Сирии. Целями, по утверждениям Вашингтона, Лондона и Парижа, были объекты, имеющие отношение к производству и хранению химоружия. При этом лидеры стран-участниц операции заверили, что речь идет о «точечной» операции, и новых ударов они пока не планируют.

Израиль ранее в апреле уже наносил авиаудар по Сирии. Тогда мишенью стала авиабаза Т-4. На ней, в частности, находились иранские военные советники.

В Ташкенте участники заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ обсудят во вторник, 17 апреля развитие объединенной системы ПВО стран СНГ, сообщает РИА Новости.

Наиболее важным направлением развития объединенной системы ПВО стран СНГ «является создание и развитие единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны, взаимодействие органов военного управления, а также сил, входящих в состав объединенной системы ПВО», – отметили в министерстве обороны России.

В Ташкент прибудут делегации от министерств обороны России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, представители предприятий военно-промышленного комплекса России. Стороны согласуют план совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО стран СНГ «Региональная безопасность-2018» и концепцию развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания.