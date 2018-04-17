Бауржан Мусин приговорен к 7 годам заключения

16 апреля районный суд №2 Астаны приговорил бывшего заместителя председателя комитета по делам гражданского общества министерства по делам религий и гражданского общества Бауржана Мусина к 7 годам заключения, сообщает пресс-служба городского суда.

Мусина признали виновным в получении взяток в интересах компании «Ассар KZ» на сумму 1 миллион тенге, а также от предпринимателя Кульшариева на сумму 400 000 тенге.

«Приговором суда Мусину окончательно назначено 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права заниматься деятельностью и занимать должности на государственной службе, в государственных и коммерческих организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов», – говорится в сообщении.

Мусин был задержан в марте 2017 года, тогда департамент внутренних дел сообщил, что общая сумма взятки составила 1,4 млн. тенге.