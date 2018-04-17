13,5 млн тонн нефти добыл Казахстан за первый квартал 2018 года

За первый квартал 2018 года в Казахстане добыто 13,5 миллионов тонн нефти, что на 2% выше запланированного объема, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов. Он также сообщил, что за это же время страна добыла 5,3 тысячи тонн урана.

«За первый квартал 2018 года объём добычи нефти и конденсата составил 22,4 млн тонн. Это на 6,1% выше аналогичного периода прошлого года и на 2% выше плана первого квартала текущего года. Добыча нефти по трём крупным проектам составила 13,5 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыча составила 2,9 млн тонн, на Тенгизе – 7,4 млн тонн, на Карачаганаке – 3,2 млн тонн», - сообщил Досмухамбетов.

По его информации, в первом квартале экспортировано 18 млн тонн нефти, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет 105%. Объём переработки нефти составил 3,9 млн тонн, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 9,4%.

«В первом квартале объём производства нефтепродуктов на трёх нефтеперерабатывающих заводах составил 2,8 млн тонн, что на 5% больше уровня аналогичного периода прошлого года», - также проинформировал первый вице-министр.

В целом, заверил Досмухамбетов, по первому кварталу ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, «дефицита на ГСМ не наблюдается».

«Количество остатков ГСМ составляет месячный запас, необходимый для обеспечения внутреннего рынка республики. По бензину – 324,2 тысячи тонн, по дизельному – 334,8 тысяч тонн», - подчеркнул вице-министр.

Также он проинформировал кабинет министров по добыче урана в первом квартале текущего года.

«Добыча урана за первый квартал составила 5,3 тысячи тонн, что соответствует аналогичному периоду предыдущего года», - заключил вице-министр.