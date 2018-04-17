Синоптики прогнозируют 18-19 апреля дожди

После прояснения погоды 17 апреля, на западе и севере Казахстана 18-19 апреля пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Осадки также прогнозируются на юге и юго-востоке страны, сообщает «Казгидромет».

В эти дни температура в западных областях понизится до 0+5 градусов, в северных и центральных – до 0-8 градусов.

Над югом Каспийского моря формируется очередной циклон, который по мере продвижения на северо-восток вызовет дожди с грозами и похолодание на юге и юго-востоке республики, ночью и утром 19 апреля здесь возможен переход дождя в мокрый снег.

На фоне дождей 17-19 апреля на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, 18 апреля в Алматы ожидаются подъемы уровней воды, разливы и подтопления.