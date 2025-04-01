Назначен руководитель управления спорта Алматы

Дархан Нурханулы является выпускником Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Имеет высшее образование в сфере юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 2011 году рядовым рабочим в строительной компании. С 2020 по 2021 год был советником заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, здравоохранения, культуры и спорта. В дальнейшем он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области, а с августа 2022 года был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.