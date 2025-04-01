Им стал бывший замруководителя аппарата акима города
Назначен руководитель управления спорта Алматы
фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев назначил на должность руководителя управления спорта Дархана Нурханулы, сообщает пресс-служба акимата.

Дархан Нурханулы является выпускником Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Имеет высшее образование в сфере юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 2011 году рядовым рабочим в строительной компании. С 2020 по 2021 год был советником заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, здравоохранения, культуры и спорта. В дальнейшем он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области, а с августа 2022 года был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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