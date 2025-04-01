Назначен руководитель управления спорта Алматы

Им стал бывший замруководителя аппарата акима города
Аким Алматы Ерболат Досаев назначил на должность руководителя управления спорта Дархана Нурханулы, сообщает пресс-служба акимата.
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