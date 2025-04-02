Дождливый апрель ожидается в Казахстане

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, в апреле в Казахстане ожидаются дожди, на севере еще будет снег и гололед. При этом днем воздух будет прогреваться до +30°С в западных и южных регионах, сообщает «Казгидромет».

Так, в первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем дождь, в южных регионах – грозовые дожди. По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а ночью и утром вероятны туманы.

Также прогнозируется колебание температуры воздуха: на западе ночью от +8+13°С до -3+8°С, днем от +18+25°С до +11+16°С, на юго-западе в отдельные дни днем будет +20+28°С; на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ночью от -5+5°С до +3+8°С, днем от +8+13°С до +15+22°С; на юге республики ночью от +2+10°С до +10+15°С, днем от +18+25°С до +25+30°С; на юго-востоке ночью от -5+5°С до +7+12°С, днем от +12+20°С до +18+27°С.

Во второй декаде апреля на севере еще возможны дождь и мокрый снег, в третьей декаде – преимущественно дожди. На большей части страны также ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до -3+5°С, днем от +15+25°С до +8+13°С. В южных регионах и на западе республики днем ожидается до +23+32°С, но не исключены более прохладные дни с температурным фоном +10+18°С.