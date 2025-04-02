Сокращения затрагивают несколько крупных агентств Минздрава и социальных служб
Администрация Трампа начала массовые увольнения сотрудников учреждений здравоохранения
Уволенные сотрудники у здания Мэри Э. Свитцер, фото Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник начала увольнения 10 тыс. сотрудников американских учреждений здравоохранения, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сокращения затрагивают несколько крупных агентств министерства здравоохранения и социальных служб, включая управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальные институты здравоохранения.

В Вашингтоне охранники сообщили сотрудникам, что их уволили, когда они попытались проникнуть в здание Мэри Свитцер, в котором размещаются несколько офисов и подразделений министерства здравоохранения и социальных служб США.

Сотрудник FDA сообщил агентству Reuters, что 17 сотрудников пресс-службы были уволены.

Также были уволены сотрудники Центра по табачным изделиям FDA, что делает практически невозможным регулирование табачной продукции, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний были уволены сотрудники, работавшие в Национальном центре гигиены окружающей среды, в управлении служб по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и охране психического здоровья, а также в Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний, в том числе по крайней мере один человек, работавший над федеральным ответом на вспышки кори. По словам представителя здравоохранения, также были уволены сотрудники, работавшие непосредственно в Минздраве.

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал сокращения необходимыми для оптимизации раздутой бюрократии. В сочетании с другими недавними увольнениями это приведет к сокращению общей численности персонала с 82 тыс. до 62 тыс. человек, включая увольнение ведущих ученых, курирующих общественное здравоохранение, исследования в области рака и одобрение вакцин и лекарств.

«FDA, каким мы его знали, прекратило свое существование, большинство руководителей с институциональными знаниями и глубоким пониманием разработки и безопасности продукции больше не работают. Я считаю, что история расценит это как огромную ошибку», - написал на LinkedIn бывший комиссар Роберт Кэлифф.

Кеннеди-младший заявил, что эти изменения были необходимы, чтобы сосредоточить Минздрав на своей основной миссии по профилактике хронических заболеваний.

Это вызывает обеспокоенность относительно того, как США будут реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, учитывая, что в стране продолжается вспышка кори и распространение птичьего гриппа.

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