Глава ГКНБ Кыргызстана предложил называть грецкий орех кыргызским

Глава госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что по миру орех распространился именно с кыргызской территории, поэтому нужно называть его кыргызским, сообщает 24.kg со ссыокрй на видео на странице в Facebook журналиста Откурбека Рахманова.

Ташиев на видео говорит, что в Кыргызстане орехи растут «тысячи лет», и именно у них в Арсланбобе «самая большая плантация по миру», «нигде в мире нет такой большой территории ореховых лесов».

«По миру орех распространился из Кыргызстана, и потом его стали называть и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех распространился из Кыргызстана. Поэтому мы должны назвать его кыргызским, а не грецким», - сказал Ташиев.

Ранее в Джалал-Абадской области по инициативе Камчыбека Ташиева на 100 гектарах пустынной территории начали высаживать 40 тыс. саженцев, в том числе и грецкого ореха.

В предыдущие годы Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщало, что занимается разработкой бренда кыргызского ореха, отмечая, что нигде в мире не растут дикие орехи, только в Кыргызстане. По данным сайта open.kg, в долине реки Арсланбоб площадь ореховых лесов составляет более 600 тыс. га.