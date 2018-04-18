​Тенге торгуется ниже 328 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 327,96 тенге, показав снижение на 0,47 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $20,85 млн., показав снижение на $70,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

Как писал Reuters, во вторник рубль торговался в минусе после попыток роста утром, связанного с решением США отложить введение новых антироссийских санкций. Основным негативным фактором для рубля остаётся напряжение между Россией и Западом. В частности, сохраняется риск новых ограничений со стороны Вашингтона, если российские власти вновь пойдут на военные провокации или продолжат кибератаки.

На 11:20 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $71,97 за баррель. По данным Reuters, котировки возобновили умеренный рост во вторник утром на фоне опасений глобальных перебоев в поставках сырья. В начале недели давление на рынок оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, показавшие недельный рост установок для бурения нефтяных скважин в США. Среди других причин понижательной динамики аналитики называли снижение градуса напряжённости вокруг Сирии.