Мажилис одобрил поправки в проект трехлетнего бюджета

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы и в прогноз социально-экономического развития страны. Параметры уточненного бюджета пересмотрены в сторону увеличения. Так, рост ВВП в текущем году составит 3,8%, курс доллара сохранится на уровне 340 тенге, цена на нефть увеличена с 45 до 55 долларов за баррель, а добыча нефти ожидается на уровне 87 млн тонн.

Проектом закона внесены изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2018 год в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2018-2020 годы. Документ направлен на реализацию ежегодных посланий главы государства, пяти новых социальных инициатив президента и обеспечение реализации принятых обязательств.

«Ввиду улучшения экономической активности с начала текущего года реальный рост ВВП по оценке составит 3,8%, что выше на 0,7 процентных пункта, ранее одобренного показателя. Номинальный ВВП в 2018 году оценивается в объеме 57 трлн 206 млрд тенге, ВВП на душу населения составит 9,2 тысячи долларов. В базовом сценарии цена на нефть повышена с 45 до 55 долларов за баррель. Прогноз по добыче нефти увеличен на 1 млн тонн, и составит 87 млн тонн», - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету мажилиса.

Вместе с тем прогноз роста промышленности повышен на 1,2 п.п., прогноз по экспорту увеличен на $6,4 млрд. и составит $53,9 млрд. Инфляция сохранится в пределах ранее запланированного коридора - 5-7%.

В то же время уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступлений трансфертов) на 2018 год определен в сумме 5 трлн 718 млрд тенге или увеличен на 189 млрд тенге. По данным комитета, расходы республиканского бюджета на 2018 год предусматриваются в сумме 9 трлн 643 млрд тенге с увеличением от скорректированного бюджета на 417 млрд тенге.

Что касается дефицита республиканского бюджета на текущий год, то он составит 883 млрд тенге или 1,5% к ВВП. Уточненный прогноз поступлений в Национальной фонд на 2018 год определен в сумме 2 трлн 005 млрд тенге.