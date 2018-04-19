Бензин марки АИ-92 подорожал на 15% за год

Средняя розничная цена на бензин АИ-92 за месяц выросла на 1,1%, и в марте 2018 года составила 163,4 тенге за литр. За год цена на самую популярную марку бензина выросла сразу на 14,9%. Бензин АИ-95/96 за месяц подорожал на 0,2%, за год - на 15,2%. Бензин АИ-98 вырос в цене за месяц на 0,9%, годовой рост достиг 17%, сообщает мониторинговое агентство Energyprom.kz .

«Летнее дизельное топливо подорожало за месяц на 1%, и составило в марте 2018 года 162,1 тенге за литр (рост за год - на 23,2%). Зимнее дизельное топливо, наоборот, подешевело за месяц на 0,4% до 210,8 тенге. В то же время годовой рост стоимости зимнего дизтоплива достиг сразу 23,8%», - также говорится в сообщении агентства.

По его данным, производство бензина выросло год-к-году на 3%, дизеля - на 3% сократилось. За январь-март 2018 года было произведено 830,8 тыс. тонн бензина, что на 2,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства дизельного топлива немного сократились: за первый квартал текущего года - 1,06 млн. тонн, что на 2,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года.

Более трех четвертей моторного топлива обеспечили Павлодарская и Южно-Казахстанская области - 350,9 тыс. тонн (42,2% от всего произведённого объёма) и 281,2 тыс. тонн (33,8%) соответственно. На Атыраускую область пришлось 179,4 тыс. тонн (21,6%).

Самый большой объем дизельного топлива также произведен в Павлодарской области - 442,9 тыс. тонн (41,6%). Следом идут Южно-Казахстанская и Атырауская области - 285,7 тыс. тонн (26,8%) и 283,4 тыс. тонн (26,6%) соответственно.