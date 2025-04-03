Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импорт товаров в США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере минимум 10% практически на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты, а также о введении более высоких ставок для десятков стран, сообщает CNN .

Так, 10%-ный тариф вводится на все товары из всех стран, за исключением тех, которые соответствуют соглашению о свободной торговле USMCA между Мексикой, Канадой и США (несоответствующие товары будут по-прежнему облагаться пошлиной в размере 25%). Импортеры товаров из других стран начнут платить базовый тариф в 10% уже в эту субботу, 5 апреля.

Группа из примерно 60 стран будет облагаться пошлиной в размере половины ставки, которую они взимают с США. Эти взаимные пошлины вступят в силу 9 апреля.

Также Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 25% на все иностранные автомобили, чтобы устранить «ужасный дисбаланс», который повлиял на «промышленную базу» страны и поставил под угрозу национальную безопасность. Они вступят в силу уже 4 апреля.

Китай теперь столкнется с 54%-ной пошлиной на товары, поставляемые в США. На него уже распространяется 20%-ная пошлина на все товары, и Дональд Трамп ввел ответную пошлину в размере еще 34% на весь китайский импорт, чтобы побудить его ограничить поток фентанила в Соединенные Штаты. А начиная со 2 мая тарифная ставка в 54% будет также применяться к посылкам стоимостью менее $800, поступающим в США из Китая и Гонконга, товарам, которые ранее были исключены из тарифов из-за так называемого исключения de minimis. Это означает, что американцам, которые заказывают товары у китайских компаний через AliExpress, Temu и Shein, придется заплатить на 54% больше.

Вьетнам столкнется с тарифами в размере 46%, а камбоджийские товары будут облагаться тарифом в размере 49%.

Трамп заявил, что страна «больше не может продолжать политику односторонней экономической капитуляции». Он назвал этот день «днем освобождения Америки».

«Это один из самых важных дней в американской истории, это — декларация американской экономической независимости. Мы снова сделаем Америку великой и богатой. Нашу страну обдирали больше 50 лет. Такого больше не будет», - цитирует Трампа Русская служба ВВС.

Издание отмечает, что Трамп ввел также 20%-ную пошлину против Евросоюза, 24%-ную пошлину против Японии и 26%-ную пошлину против Индии.

Трамп считает, что торговые барьеры заставят друзей и врагов пойти ему на уступки — денежные и территориальные.

По данным телеканала CNN, чтобы получить широкие полномочия по установлению пошлин, Трамп объявил в стране чрезвычайное экономическое положение, заявив, что с Соединенными Штатами плохо обращаются иностранные государства, которые с радостью продают американские потребительские товары, но устанавливают торговые барьеры, чтобы сделать американские товары непривлекательными и неконкурентоспособными.

Экономисты же предупреждают, что теперь жить станет труднее всем, в том числе американцам, поскольку последний пакет пошлин может привести к рецессии экономики США и повышению цен.