В Алматы у иностранцев обнаружены SIM-боксы и тысячи SIM-карт

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование
Сотрудники алматинского департамента агентства по финансовому мониторингу задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов, сообщила пресс-служба АФМ.
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