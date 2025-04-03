В Алматы у иностранцев обнаружены SIM-боксы и тысячи SIM-карт

Сотрудники алматинского департамента агентства по финансовому мониторингу задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов, сообщила пресс-служба АФМ.

«Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров», - напомнили в ведомстве.

Также у подозреваемых изъято свыше 5 тыс SIM-карт различных мобильных операторов.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства). Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца, их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.

