Израиль намерен захватить значительные территории сектора Газа

Израиль объявил в среду о расширении военных операций в секторе Газа, заявив, что значительные территории анклава будут захвачены и добавлены к его зонам безопасности, что будет сопровождаться масштабной эвакуацией населения, сообщает Reuters .

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что войска захватывают территорию между городами Рафах и Хан-Юнис на юге сектора Газа, примерно в 3-4 километрах от южной границы.

«Потому что мы сейчас разделяем Газу и шаг за шагом усиливаем давление, чтобы они отдали нам наших заложников», - сказал он в видеообращении.

Это отрежет Рафах от Хан-Юниса и предоставит Израилю контроль над второй осью на юге Газы в дополнение к так называемому Филадельфийскому коридору.

Израильские военные заявили, что войска завершили окружение района Тель-ас-Султан около Рафаха и уничтожили десятки боевиков. Глава израильских вооруженных сил генерал-лейтенант Эяль Замир отметил, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не освободит оставшихся заложников.

Ранее в среду министр обороны Исраэль Кац объявил, что войска расширят свою операцию в секторе Газа, чтобы очистить его от боевиков и инфраструктуры «и захватить большие территории, которые будут добавлены к зонам безопасности государства Израиль». Кац не уточнял, какую территорию Израиль намерен захватить и означает ли этот шаг постоянную аннексию территории.

Палестинцы опасаются, что эти действия установят полномасштабный военный контроля Израиля над прибрежным анклавом. По данным израильской правозащитной организации «Гиша», еще до начала операции Израиль уже взял под контроль около 17% общей площади Газы, как часть буферной зоны по краям анклава.

Между тем министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильских ударов в среду погибли минимум 60 человек, причем 19 человек погибли в результате удара по клинике ООН, которая использовалась для размещения перемещенных лиц. Израильские военные утверждают, что нанесли удар по зданию, которое служило командно-контрольным центром ХАМАС для планирования атак.

Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа 18 марта после двух месяцев относительного спокойствия во время перемирия, позволившего обменять заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.