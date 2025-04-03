В «Казахмысе» сократят количество руководящего состава

Корпорация «Казахмыс» приступила к масштабной трансформации управленческой структуры и кадровому реформированию, чтобы повысить эффективность управления, оперативно решать вопросы сотрудников, включая промышленную безопасность, охрану труда и социальную поддержку, а также повысить прозрачность и ответственность на всех уровнях управления.

«В рамках реформы ликвидируются два уровня управления – уровень генерального директора корпорации и уровень генерального директора горно-обогатительного комплекса. Также претерпит изменения филиальная система, что позволит улучшить коммуникацию и ускорить процессы принятия решений внутри компании», - говорится в сообщении.

В результате изменений все производственные предприятия будут реорганизованы по технологическому и географическому принципу. До июня в новой структуре компании должны быть созданы пять самостоятельных производственных подразделений: Жезқазған тау-кен өндірісі, Нұрқазған тау-кен өндірісі, Қарағайлы тау-кен өндірісі, Балқаш тау-кен өндірісі, Шатыркөл-Жайсан тау-кен өндірісі.

Каждое подразделение возглавит опытный руководитель, наделенный необходимыми полномочиями и утвержденным бюджетом для оперативного решения вопросов, связанных управлением производственной деятельностью, закупками, финансами и кадровой политикой.

«Новая система управления позволит делегировать процесс принятия решений, обеспечивая каждому подразделению автономность в решении производственных, социальных и трудовых вопросов», - подчеркнули в корпорации.

Сейчас пока назначены и. о. генеральных директоров производственных подразделений, в переходный период они займутся перестройкой всех процессов, выстраиванием эффективного взаимодействия и обеспечением бесперебойной работы производства.

До 1 июня планируется завершить этап адаптации и наладить работу в обновленном формате.

Также предстоит масштабная реструктуризация блока по охране труда и производственной безопасности. В этой связи директор по производственной безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс» Юрий Гуднин покинет свой пост, а функционал генерального директора компании будет разделен на два блока: основное производство (добыча, переработка, техническое обслуживание), геология и разведка, рациональное использование запасов, восполнение рудно-сырьевой базы и стратегическое развитие компании.