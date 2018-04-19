Парламент закрепил запрет на аренду казахстанских земель иностранцами

В четверг во время пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон о регулировании земельных отношений. Документ предусматривает прозрачное распределение земель сельскохозяйственного назначения и устанавливает запрет на передачу в собственность земель, расположенных в приграничной полосе. Также закон расширяет действие моратория на предоставление земель сельхозназначения в аренду предприятиям, в капитале которых есть хотя бы 1% участия иностранцев.

«В мае 2016 года указом президента и соответствующими законами введен мораторий до 31 декабря 2018 года на некоторые нормы земельного кодекса - не допускается предоставление сельхозземель в частную собственность казахстанцам и в аренду иностранцам. В 2016 году была создана комиссия по земельной реформе, в которую вошли депутаты парламента, общественные деятели и гражданские активисты, они провели работу, по итогам которой принят ряд решений», - сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

В частности, закон регулирует вопрос совершенствования норм по аренде сельхозземель казахстанцами, устанавливая предельные размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду. Кроме того, в нём ужесточаются требования к предоставлению земель сельхозназначения в приграничных территориях, а также решается вопрос удовлетворения нужд населения в пастбищах.

«Основные нормы законопроекта: во-первых, сохранив институт аренды земель сельхозназначения, предоставляемых казахстанцам, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления земель сельхозназначения на конкурсной основе. Для обеспечения прозрачности проведения конкурсов в состав комиссии предусмотрено включение представителей общественных советов и организаций (не менее 50% от общего числа членов комиссии)», - рассказал Шукеев.

Также для обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок обязает публиковать извещения о проведении конкурсов в СМИ и на официальных интернет-ресурсах акимата и Минсельхоза. Одновременно с этим они должны быть отправлены всем акиматам в пределах области для размещения на своих информационных стендах и официальных сайтах.

Для усиления контроля за рациональным использованием предоставляемых земель сельхозназначения законопроектом предусмотрено введение постоянного мониторинга.

«Первые пять лет аренды – ежегодно, в последующие периоды на орошаемых территориях - каждые три года, на богарных - каждые пять лет», - пояснил министр.

Для исключения предоставления больших площадей земель сельхозназначения в одни руки, законопроект предусматривает установление максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов каждой области по видам угодий.

«Их размеры будут утверждены правительством по представлению местных представительных и исполнительных органов. Для определения предельных размеров была разработана методика расчета», - заверил Шукеев, не объяснив, что это за методика.

Что касается сельхозугодий, расположенных в пределах приграничной полосы государственной границы, они «не предоставляются в собственность и землепользование». Они могут быть использованы только для нужд местного населения - для выпаса скота и сенокошения.

Также будет установлен запрет на предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе иностранцам и лицам без гражданства, гражданам Казахстана, состоящим в браке с иностранцами и лицами без гражданства, иностранным юридическим лицам и юрлицам с иностранным участием.

«Для решения проблем с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья законопроектом предусмотрена норма по обеспечению потребности сельского населения в пастбищных угодьях для удовлетворения нужд местного населения по содержанию маточного дойного поголовья скота. Кроме того, учитывая, что на сегодняшний день часть пастбищ вокруг населенных пунктов находится в собственности и землепользовании отдельных лиц, предусматривается их возврат путем отнесения к государственным нуждам», - также проинформировал вице-премьер.

Вместе с тем, законопроектом внесены поправки, расширяющие действие моратория на предоставление земель сельхозназначения в аренду совместным предприятиям, имеющим долю в уставном капитале иностранцев, либо иностранных юридических лиц в размере даже 1%.

«Некоторые нормы законопроекта предусматривают увеличение расходов республиканского бюджета и рассмотрены на республиканской бюджетной комиссии. Прогнозные расходы будут уточняться по мере поступления бюджетных заявок от местных исполнительных органов», - заключил Шукеев.