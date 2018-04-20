Мир за ночь. 19-20 апреля 2018 года

Представитель Госдепа считает, что Россия и Сирия пытаются скрыть доказательства химатаки в Думе; США упрощают правила экспорта оружия, чтобы снизить зависимость партнеров от китайских и российских поставок; парламент Кубы утвердил нового главу Госсовета, им стал Мигель Диас-Канеля, а Рауль Кастро объявил о разработке новой конституции.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия пытаются препятствовать допуску инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу, чтобы скрыть доказательства применения там химического оружия. По ее словам, Россия и Сирия также пытались оказать давление на нескольких людей, чтобы те «изменили свои истории о том, что действительно случилось той ночью».

Директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро сообщил, что США упрощают правила экспорта оружия, чтобы снизить зависимость партнеров от китайских и российских поставок. По его словам, теперь фирмы, производящие беспилотные летательные аппараты, смогут напрямую продавать свои системы определенным союзникам и партнерам. Какие именно страны считаются «разрешенными», представитель Белого дома не уточнил. Военный экспорт США в 2017 году составил $41,93 млрд, что на 25% выше показателей предыдущего года.

Министерство иностранных дел России выразило опасение, что из-за визовых проблем у экипажей «Аэрофлота» прямое авиасообщение между Россией и США может быть прекращено. «Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», - говорится в сообщении министерства.

В прошедших по всей Франции антиправительственных акциях протеста приняли участие 300 тыс. человек. Протесты были организованы представителями профсоюзов, недовольных реформами в стране. В демонстрациях участвовали железнодорожники, госслужащие, работники энергетической сферы, а также пенсионеры и студенты. Одна из реформ предполагает введение конкуренции в железнодорожную отрасль и отказ от правового статуса железнодорожника, предоставляющего сотрудникам ряд льгот.

В центре Еревана вновь прошёл митинг, в котором приняли участие около 3 тыс. человек. Участники скандировали призывы к полиции переходить на их сторону. Протестующие утверждали, что не намерены применять силу, а главной задачей называли продолжение акций протеста, пока их не заметят власти. Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. Митингующие выступают против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром. Ранее они попытались блокировать здание правительства, в результате чего были задержаны более 100 человек, которые позднее были отпущены.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что КНДР не будет требовать вывода американских войск из Южной Кореи в качестве предварительного условия переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Он также добавил, что подобное требование в любом случае стало бы «условием, которое США не смогли бы принять». Встреча лидеров Северной и Южной Корей – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина – в демилитаризованной зоне запланирована на 27 апреля.

Парламент Кубы утвердил Мигеля Диаса-Канеля в должности главы Государственного совета республики. Он стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро с 1959 года. 18 апреля, когда политика выдвинули на пост председателя Госсовета, господин Кастро подчеркнул, что он «идеологически солидарен» с кандидатом. В четверг Диас-Канеля утвердили в должности: за него проголосовали 603 из 604 членов парламента. Рауль Кастро, управлявший страной последние десять лет, до 2021 года планирует возглавлять Коммунистическую партию - единственную легальную политическую силу в стране. Также Рауль Кастро сообщил, что власти Кубы начнут разрабатывать новую конституцию страны. Действующий вариант конституции был принят в 1976 году.

Блогер Илья Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы. Он представил концепцию своей предвыборной программы, которая называется «Радикальный урбанизм» и призвана сделать жизнь в столице удобнее. Блогер предлагает ликвидировать служебные парковки, открыть Кремль, ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца - за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта. Отдельный пункт предвыборной программы посвящен московским заборам: Варламов предлагает демонтировать большинство заборов в городе.