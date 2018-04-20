В пятницу в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Также ожидается резкое повышение уровня воды на территории Есильского и Кызылжарского районов, сообщает Казинформ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным Казгидромета, 19-20 апреля в Жамбылской области ожидаются местами заморозки до 2 градусов.

В пятницу и субботу в Северо-Казахстанской области ожидается штормовой ветер, порывы ветра в пределах 23-28 м/с, а также выпадение осадков. В связи с этим ожидается разрушение ледяного покрова, резкое повышение уровня воды на территории Есильского, Кызылжарского районов. В Петропавловске уровень воды в реке Ишим достиг опасных показателей - 940 см.

Также в пятницу в Костанайской области ожидается местами туман, ветер в пределах 15-20 м/с.

20-22 апреля в Кызылординской области порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, ожидается пыльная буря.

В Актюбинской и Атырауской областях прогнозируют грозу и ветер в пределах 15-20 м/с.