В Алматинской области из-за сдвига горной массы закрыта дорога

19 апреля наблюдатели гидропоста «Кольсай» ГУ «Казселезащита» комитета по чрезвычайным ситуациям обнаружили сдвиг горной массы вблизи села Саты на территории Кегенского района Алматинской области. Оползневая масса завалила участок дороги, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

Основной причиной активизации старого оползневого очага является значительное количество осадков и сейсмического воздействия, подчеркнул Иманкулов.

«Оползневой массой завалено 400 метров автодороги "село Саты-озеро Кольсай" и 4 опоры линий электропередач (без электроснабжения остались зоны отдыха на Кольсайских озерах). Домик сезонного пользования разобран и перенесен в безопасное место. Наблюдение продолжается», - говорится в сообщении представителя КЧС.

На месте организовано дежурство, создан оперативный штаб, перекрыто движение в сторону озера Кольсай нижний. Также на месте находятся начальник ДЧС Алматинской области, оперативная группа ДЧС Алматинской области, местные исполнительные органы, сотрудники РОВД, прокуратуры, ГУ «Казселезащита», Национального парка Кольсай Колдеры. Жертв и пострадавших нет.

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