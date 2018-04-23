​Тенге продолжает торговаться по 326,2 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 326,21 тенге, показав снижение на 0,02 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $30,2 млн., показав снижение на $450 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:30 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74 за баррель. По данным Reuters, котировки существенно выросли в конце прошлой недели на фоне

снижения недельных запасов нефти в США и заявлений Саудовской Аравии о желании видеть стоимость сырья на уровне $80-100 за баррель. Им удалось удержаться на текущем уровне вопреки коррекции в пятницу, вызванной заявлением президента США Дональда Трампа об искусственном завышении цен на нефть со стороны ОПЕК. Неуклонный рост добычи нефти в США, объём которой на прошлой неделе достиг нового рекорда – 10,54 млн. баррелей в сутки, остаётся одним из основных противовесов усилиям картеля по нормализации работы рынка.

Как писал Reuters, в пятницу курс рубля существенно снизился на фоне возобновившейся покупки валюты российским Центробанком для Минфина, укрепления доллара, а также небольшой волатильности цен на нефть. По мнению аналитиков, если напряжение в международной политике продолжит слабеть, российский рубль вскоре может укрепиться до 60-60,5 за доллар.