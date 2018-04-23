​В Алматы откроется выставка художников Ербосына Мельдибекова и Вадима Фишкина

24 апреля в Алматы откроется совместная выставка художников Ербосына Мельдибекова и Вадима Фишкина. Несмотря на разные стратегии и географические положения художников – Мельдибеков живёт и работает в Казахстане, а Фишкин – в Словении – их работы единит интерес к исследованию природы различных социальных и исторических явлений. Специально к выставке галерея Aspan Gallery выпустит каталог о творчестве обоих художников со статьей арт-критика Али Акая.

В числе своих работ Вадим Фишкин представит инсталляцию «Мисс Рождество». Она состоит из ведра с чёрной краской и его тени, продолжением которой становится призрак пальмы, отсутствующей в физической реальности. В этой работе Фишкин обращается к базовым элементам изобразительного искусства – свету, тени и цвету, полностью меняя их соотношение и создавая внутреннее противоречие, которое ставит вопросы о самой сути современного искусства.

В экспозицию Ербосына Мельдибекова войдёт инсталляция «Времена года в Гиндукуше», которая через разноцветную металлическую посуду рассказывает об эволюции политических режимов в Афганистане за последние 60 лет. Различные системы государственного устройства - монархия, республика Даута, коммунистическая военная диктатура, моджахеды, талибан, власть американских военных сил - Мельдибеков сравнивает с сезонным чередованием времен года в горах Гиндукуша.

Выставка будет проходить в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants (пр. Аль-Фараби 140 А) и продлится до 3 июня.

Вадим Фишкин родился в 1965 году в Пензе, СССР. Сейчас живёт и работает в Словении, в городе Любляна. Для создания своих работ он обращается к новым медиа, с помощью которых исследует природу искусства и его способность фиксировать невидимое и ускользающее. Последними выставками, в которых принял участие художник, были: Viva Arte Viva, 57-я Венецианская биеннале (2017), Cold Front from the Balkans в Pera Museum в Стамбуле (2016) и Manifesta 1 Revisited в Роттердаме (2016).

Ербосын Мельдибеков родился в 1964 на железнодорожной станции Тюлькубас, Казахстан. Живёт и работает в Алматы. В своих работах он обращается к техникам скульптуры, инсталляции, перформанса, видео и фотографии. С помощью них художник выявляет и фиксирует фундаментальные политические процессы Центральной Азии. Он исследует исторические документы, изображения, статуи, пейзажи и национальных героев и дополняет их элементами юмора и абсурда, способными показать парадоксы, которые несут в себе попытки создать новую национальную идентичность. В 2015 году Aspan Gallery представляла ретроспективу Мельдибекова «Вечное возвращение» в Музее искусств имени Кастеева. Её куратором выступал теоретик современного искусства Виктор Мизиано.