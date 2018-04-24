​«АлматыЭнергоСбыт» оштрафован на 29,3 млн тенге

Алматинский оператор электроэнергии «АлматыЭлектроСбыт» оштрафован на 29,3 миллионов тенге за незаконное отключение потребителей, использующих электричество «не для бытовых нужд», сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства нацэкономики.

Нарушение было выявлено в результате проверки. Полная сумма штрафа – 29 304 424 тенге:

«Департаментом по городу Алматы по итогам проведенной проверки, в действиях ТОО «АлматыЭнергоСбыт» установлены факты нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, в соответствии с подпунктом 7 статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, а именно — незаконное отключение потребителей от электрической энергии (использующих ее не для бытовых нужд)», – говорится в сообщении.

Штраф полностью выплачен.