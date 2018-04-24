Национальная валюта незначительно укрепилась
​Тенге торгуется по 325,8 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по результатам утренней сессии составил 325,8 тенге, укрепившись на 1,21 тенге по сравнению с результатами утренней сессии в понедельник.

Объем утренних торгов составил $186,95 млн тенге, что на 156,75 больше, чем на утренних торгах понедельника.

Стоимость баррели нефти марки Brent на фоне событий на Ближнем Востоке впервые с 26 ноября 2014 года превысила $75. 24 апреля в 00:22 по времени Астаны цена июньских фьючерсов на североморскую Brent выросла на 1,34% до $75,04 за баррель, а июньских фьючерсов на марку WTI — до $68,97 за баррель.

В эти дни ситуация на Ближнем Востоке обострилась: лидер йеменских хуситов – глава Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада погиб в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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