Токаев подписал план реализации инициатив с заседания национального курултая

Как сообщил Карин, для реализации гуманитарных инициатив предусмотрены разработка единой программы «Дети Казахстана», разработка и принятие Концепции внутренней политики, принятие нового Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026 – 2028 годы, создание Национального цифрового архива, строительство и развитие театров в регионах с активным вовлечением в эту работу бизнеса, а также поддержка национальных театров, открытие Институтов Абая за рубежом, создание Международного фонда охраны биологического разнообразия.

В числе социально-экономических проектов – дальнейшая реализация национального проекта «Комфортная школа», модернизация 1 300 школ в течение трех лет, открытие реабилитационных центров для лиц с особыми потребностями, строительство в каждой области центров реабилитации и развития особенных детей, внедрение новых подходов в Концепции регионального развития, реализацию крупных инфраструктурных проектов в 2025-2026 годах, в том числе строительство и реконструкцию автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту, восстановление аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса в городе Аркалыке, а также ежегодный запуск около 200 инвестиционных проектов в течение следующих четырех лет.

«Кроме того, предстоит принять отдельные законы по развитию приграничных районов, по созданию наукоградов, по комплексной поддержке детей с особыми потребностями, о неправительственных организациях и государственном социальном заказе», - добавил Карин.