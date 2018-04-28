​Тенге торгуется по 327,05 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в субботу составил $16,2 млн., показав снижение на $61,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:45 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,4 за баррель. Как пишет Reuters, котировки снижались в пятницу вечером под давлением сильного доллара, но сохранили крепкие позиции, набранные после заявления США о возможном введении новых санкций против Ирана. Индекс доллара в пятницу оставался вблизи максимума трёх с половиной месяцев к корзине основных валют при поддержке роста доходности госбондов США. Неуклонный рост нефтедобычи в США, объём которой на прошлой неделе достиг 10,59 млн. баррелей в сутки, также давит на рынок, считают отраслевые эксперты.

Reuters также сообщал, что рубль может завершить неделю позитивной динамикой после того, как российский Центробанк решил не снижать процентные ставки. Российский Центробанк в пятницу сделал паузу в смягчении политики после пяти шагов подряд по снижению ставки, сохранив ее на уровне 7,25% годовых, поскольку произошедшее в апреле ослабление рубля создает риски более быстрого приближения инфляции к 4% и пока не ясен масштаб его влияния на инфляционные ожидания. На стороне рубля играли и остаточные продажи экспортной выручки для субботней уплаты налога на прибыль, который оценивался аналитиками в 200-570 млрд рублей.

«Позитивная реакция рубля на валютном рынке, вероятно, достаточно быстро сойдет на нет, так как в целом нацвалюта остается прежде всего под влиянием настроений инвесторов и глобальной динамики доллара на развивающихся рынках», - полагает Юрий Кравченко из компании Велес Капитал.