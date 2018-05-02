​Нацбанк продолжает переговоры с Банком Астаны

В среду Банк Астаны сообщил, что «принимая во внимание продолжающийся дефицит ликвидных средств», финансовый институт вынужден ввести ряд дополнительных ограничений до 1 июня 2018 года. В конце апреля председатель Нацбанка заявил журналистам, что идут переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Акишев отмечал, что их менеджмент должен принять меры по поддержанию ликвидности и увеличению финансовой стабильности этих институтов. Он также заявлял, что «акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия».

«Мы ведем переговоры с акционерами и менеджментом (Банка Астаны – V.), пока новой информации нет», - сказал Акишев журналистам в кулуарах мажилиса.

18 апреля выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».