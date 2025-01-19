Казахстан на полгода вводит запрет на экспорт картофеля

Правительство Казахстана приняло решение ввести на шесть месяцев запрет на экспорт картофеля. Исключение будет сделано лишь для стран Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба премьера в воскресенье.

Меру объяснили резко возросшим спросом на картофель.

«Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн. Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге)», - говорится в сообщении.

С 16 января, по данным правительства, полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.

«Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка», - отметили в правительстве.

По его информации, имеющихся на текущий момент запасов картофеля достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях.