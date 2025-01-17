Полиция задержала автора сатирического паблика Qaznews24

Движение Oyan, Qazaqstan вечером в пятницу сообщило, что у Темирлана Енсебека, автора иформационного агентсва сатирических новостей Qaznews24 проходил обыск. Полиция позднее подтвердила, что он задержан и водворен в ИВС.

В комментарии департамента полиции не упоминается имени Енсебека, однако он распространен в ответы на вопросы об обыске у него дома и задержании.

В полиции заявили, что расследуют дело о разжигании межнациональной розни.

В мае 2021 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации.

/Новость обновлена в 21:06, добавлена информация департамента полиции/