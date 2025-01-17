Полиция задержала автора сатирического паблика Qaznews24

До этого у него в квартире проходил обыск
Движение Oyan, Qazaqstan вечером в пятницу сообщило, что у Темирлана Енсебека, автора иформационного агентсва сатирических новостей Qaznews24 проходил обыск. Полиция позднее подтвердила, что он задержан и водворен в ИВС.
Еще по теме:
- Балаева обвинила в ненависти группу журналистов, подавших иск к Мининформации
- Балаева считает правомерным решение суда отклонить иск журналистов к Мининформации
- Суд Астаны отказал журналистам в иске к министерству культуры и информации
- Европейский суд по правам человека удовлетворил коллективный иск более сотни российских «иноагентов»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые