В стране также растет число пожилых людей
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Население Китая сокращается третий год подряд

Население Китая по итогам 2024 года сократилось на 1,39 млн человека и теперь составляет около 1,4 млрд, пишет Gazeta.uz со ссылкой на данные Национального бюро статистики. Население Китая сокращается третий год подряд.

В 2024 году число родившихся в Китае составило 9,54 млн человек, а число умерших — 10,93 млн.

Одновременно выросло число граждан в возрасте 60 лет и старше — с 296,97 млн человек в 2023 году до 310,31 млн в 2024-м.

Сокращение и старение населения Китая давно вызывают опасения у экспертов, что вторая по величине экономика мира будет испытывать трудности из-за сокращения числа работников и потребителей. Растущие расходы на уход за престарелыми и пенсионные пособия также создадут дополнительную нагрузку.

Уровень рождаемости в Китае снижается несколько десятилетий подряд в результате политики «Одна семья — один ребёнок», которая действовала с 1980 по 2015 год.

Китайское правительство пытается мотивировать население заводить больше детей, но немедленного эффекта меры не приносят.

По прогнозам ООН, к 2050 году население Китая сократится до 1,31 млрд человек, а к 2100 году – до 767 млн.

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