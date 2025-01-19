В США перестал работать TikTok

В США поздно вечером в субботу (в воскресенье утром по времени Астаны) перестала работать популярная соцсеть TikTok.

При попытке открыть приложение пользователи видят сообщение от владельцев о недоступности сети.

«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями», — цитирует сообщение агентство Reuters.

В США у TikTok около 170 млн пользователей – это одна из самых популярных соцсетей в стране. В прошлом году конгресс принял закон, который требовал от владельцев TikTok продать ее бизнес в США, в противном случае она должна быть заблокирована до 19 января 2025 года. Верховный суд страны на этой неделе утвердил этот закон.

В правительстве США считают, что TikTok передает данные пользователей властям Китая, которые имеют «золотую акцию» в китайской компании, владеющей соцсетью.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен дать TikTok еще 90 дней на сделку по продаже бизнеса в стране и в этот период соцсеть будет доступна.