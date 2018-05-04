Для исключения вывода активов Нацбанк переходит на новый порядок надзора

Для исключения повторения негативной банковской практики по выдаче невозвратных займов в будущем Национальным банком разработаны поправки по усилению надзорного мандата, рассказал председатель Национального Банка Данияр Акишев на парламентских слушаниях в сенате.

Глава регулятора отметил, что Нацбанк намеревается перейти на риск-ориентированный надзор финансовых организаций, ключевым элементом которого является надзорное суждение о реальном финансовом состоянии. Соответствующие поправки уже одобрены мажилисом.

«Недостатком текущего надзорного процесса является формализованный подход, то есть применение надзорных мер только в случае нарушения требований законодательства и пруденциальных нормативов. Фактически банки могли осуществлять операции по выводу активов, не нарушая пруденциальные нормативы», - отметил глава Нацбанка.

По словам Акишева, применение надзорного суждения в ключевых областях банковской деятельности (адекватность провизий по активам, оценка связанных лиц, деловая репутация менеджмента и акционеров, внутренняя система управления рисками) позволит на раннем этапе не допустить фактов вывода активов.

«Важно отметить, что введение надзорного суждения не расширяет надзорные полномочия Национального банка. Основные изменения произойдут внутри действующего периметра регулирования банков. Фактически произойдет упорядочивание надзорных инструментов Национального банка и оснований для их применения. При этом банки, как и прежде, могут в судебном порядке обжаловать решения Национального банка», - подытожил он.