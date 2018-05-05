Мир за ночь. 4-5 мая 2018 года

На Большом острове Гавайского архипелага произошло землетрясение и началось извержение вулкана Килауэа, гендиректор Air France подал в отставку из-за разногласий с сотрудниками по поводу зарплат, в Москве остановили работу четырёх ТРЦ после проверок пожарной безопасности, житель Севастополя был осуждён за комментарий во Вконтакте о принадлежности Крыма к Украине, авианосная группа США начала удары против Исламского государства, власти столицы Мексики запретили всевозможные представления с участием дельфинов и тюленей

На Большом острове Гавайского архипелага началось извержение вулкана Килауэа. Ему предшествовали несколько подземных толчков. По данным управления гражданской обороны, в воздухе отмечается опасный уровень сернистого газа, вытекающая из жерла вулкана лава уничтожает растущие на склонах деревья, повреждено несколько дорог. На острове введен режим чрезвычайной ситуации, организована эвакуация 1,7 тысячи жителей. Поскольку сейсмическая активность в регионе сохраняется на очень высоком уровне, специалисты считают, что извержение в ближайшее время не прекратится.

После начала извержения на острове вновь произошло землетрясение магнитудой 6,9, ранее тут ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Генеральный директор франко-голландской авиакомпании Air France Жан-Марк Жанайяк уйдет в отставку из-за разногласий с сотрудниками по поводу зарплат. Несколько месяцев сотрудники Air France требуют повышения заработной платы, устраивая забастовки, которые приводят к отменам рейсов. Профсоюзы требуют от руководства поднять зарплаты на 6%, однако в компании соглашались увеличить жалованье лишь на 1%. В апреле руководство компании предложило новый план по увеличению оплаты труда на 7% в четырехлетний срок. Сотрудники его отвергли.

«Я признаю все серьезные последствия данного голосования и в ближайшее время подам заявление об отставке советам управляющих Air France и Air France/KLM. Даже вне проблемы повышения зарплаты данный вотум указывает на неблагополучную ситуацию, существующую в компании», – сообщил Жанайяк.

В Москве приостановили работу четырех ТРЦ после проверок соблюдения требований пожарной безопасности. По данным начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, с 26 марта на объектах ТЦ «Персей», «Серебряный дом», «Вектор», Усачевский рынок и, закрытый на 90 суток, ТЦ «Щелково» было выявлено более 11 тысяч различных нарушений. 269 юридических и 247 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Проверки продолжаются после пожара, произошедшего 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В результате возгорания погибли 60 человек.

Житель Севастополя приговорен к двум годам заключения за комментарий в социальной сети Вконтакте «Крым — это Украина», опубликованный в 2016 году. «Приговор — два года лишения свободы — вынесен по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России (призывы к экстремистской деятельности посредством интернета). Оглашали на слух, копию приговора не вручили, вероятнее всего, речь идет о колонии-поселении»,— заявила адвоката севастопольца Оксана Железняк. По мнению защиты, приговор «неоправданно жесткий». Будет подана апелляция.

Пресс-служба ВМС США сообщила, что 3 мая была начата операция, в ходе которой авианосная группировка приступила к ударам против Исламского государства в Сирии. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря. «Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок», — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк. Согласно данным коалиции под руководством США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Власти мексиканской столицы опубликовали в пятницу официальный запрет на проведение в городе представлений с использованием дельфинов и тюленей. Декрет вступает в силу в субботу. Запрет относится также к дельфинотерапии. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 301 тыс. песо (примерно $15,5 тыс.). Владельцам дельфинариев дается срок в шесть месяцев, чтобы перевезти имеющихся у них млекопитающих в морские заповедники.