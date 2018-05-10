Возобновились судебные слушания о блокировке Ratel.kz

В Медеуском районном суде возобновились слушания по блокировке интернет-портала Ratel.kz. Они продолжились заслушиванием юриста интернет-компании PS.kz, который рассказывал о правилах прерывания работы доменов и их распоряжением после кончины собственника.

Слушания начались с заявлением нескольких ходатайств со стороны официальных представителей Ratel.kz. «Все наши ходатайства удовлетворены и процесс перенесён на 21 мая, на 16:30. Эти ходатайства касались допроса технических специалистов, которые проводили проверку деятельности интернет-портала Ratel.kz», - рассказала адвокат Лариса Достовалова.

Во время слушаний юрист компании PS.kz Андрей Астафьев рассказал, что домен Ratel.kz был зарегистрирован в едином реестре доменных имён 29 октября 2013 года. Он продолжит там находиться до 29 октября 2018 года, поскольку законных оснований для прекращения его работы в связи со смертью Бендицкого нет. «Говорить, что его доменное имя будет исключено из реестра – нет таких оснований», - подчеркнул юрист.

Он также рассказал, что у компании PS.kz есть процедура, которая позволяет наследникам пользоваться доменным именем. Для этого, в частности, запрашивается свидетельство о наследовании. Если наследников несколько, то компания просит их зарегистрировать домен за кем-то одним. При этом она не может перерегистрировать домен, пока человек находится на стадии вступления в наследство. Только после его получения пишется заявка на переоформление.

Олег Бендицкий, сын собственника домена Ratel.kz Геннадия Бендицкого, вступает в наследство в июне этого года. Он перерегистрировал домен на своё имя 26 марта 2018 года, отправив подтверждение с доверенной почты Геннадия Бендицкого. «Сейчас Олег Бендицкий владеет доменом Ratel.kz на законном основании, каких-либо нарушений правил нет», - заверил юрист.

После слушаний Достовалова подчеркнула, что «показания юриста компании PS.kz доказывают, что наши доверители действуют в рамках правового поля».

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке Ratel.kz после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору издания Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Доступ к изданию оказался недоступным 19 марта из-за того, что данные о его регистрации не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине сотрудники Ratel.kz решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано. Во время судебных слушаний 17 апреля прокуратура объяснила это тем, что доменные имена Wildratel.com и Itau.kz «публиковали различные статьи от домена Ratel.kz».

Первое заседание суда по иску районного прокурора к главному редактору Ratel.kz было назначено на 5 апреля. Однако в тот день прошла первая беседа адвоката издания с судьёй, представителем районной прокуратуры и сотрудником министерства и информации Казахстана.

Главные слушания начались 17 апреля, на которых представители Ratel.kz не смогли получить от прокуратуры Медеуского района документы о результатах проверки ресурса, которая должна была предшествовать блокировке сайта. На предварительных слушаниях 10 апреля суд Медеуского района обязал ведомство предоставить подтверждения того, что оно обращалось в министерство информации и коммуникаций с предписаниями, когда обнаружило законодательные нарушения со стороны издания.

Слушания 19 апреля окончились заявлением частной жалобы со стороны представителя главного редактора Ratel.kz – адвоката Ларисы Достоваловой – о переносе судебного дела в Специализированный межрайонный экономический суд. 2 мая апелляционная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отказалась удовлетворять ходатайство об изменении подсудности дела.