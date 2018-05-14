Из 1200 проверенных ТРЦ в Казахстане только 23 оказались безопасными

Из 1260 торгово-развлекательных центров в Казахстане на данный момент на пожарную безопасность проверен 1201 объект. Причем, абсолютно безопасными из этого количества оказалось лишь 23 сооружения. Общая сумма штрафов по итогам проверок превысила 18 млн. тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга в комитете по ЧС заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

«Общее количество объектов, которые попадают под проверки, 1260 объектов. Из них проверили 94% объектов или 1201 объект. По остальным будут приняты меры по продолжению проверок. Можно сказать, что 15 из того списка, которые мы подавали не будут проверены, потому что они находятся на капитальном ремонте. Из всех проверенных объектах на 23 нарушений не выявлено. На проведенных проверочных объектах выявлено 15 тысяч нарушений», - рассказал Ильин.

По его информации, общая сумма штрафов составила более 18 млн. тенге.

«По всем этим проверкам, которые были выявлены, мы дали срок устранения. Соответственно выходим на контрольную проверку», - также отметил он.

При этом, срок контрольной проверки уже подошел для 50-ти объектов, 36 из которых выполнили предписания, а в 14-ти «нарушения не устранили».

«В соответствии с действующим законодательством приняты меры административного воздействия в виде штрафов, а также отправлены материалы в суды. По решению суда к ним будут применяться наложение штрафов и приостановка до 3 месяцев», - подчеркнул замминистра, отметив, что наибольшее количество объектов, которые не устранили нарушения, находятся в Алматы и по одному в Акмолинской и Жамбылской областях.

Напомним, массовые объекты на пожарную безопасность в торгово-развлекательных центрах Казахстана начались после крупного пожара в ТРЦ города Кемерово. В конце марта во время ЧС там погибло свыше 60 человек, большинство из которых – дети.