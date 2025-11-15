Их общая сумма превышает $1,2 млрд
  • 124
Токаев и Мирзиеев запустили несколько новых совместных проектов
Фото Акорды

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в субботу приняли участие в церемонии запуска совместных проектов двух стран, сообщила Акорда.

Было запущено семь проектов на общую сумму $1,2 млрд в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

Президенты дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса «Tenge Bank» в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала «Астана» в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса «Астана» в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса «Ташкент» в Астане.

Выступая в ходе заседания высшего госсовета двух стран, Токаев отметил потенциал развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и напомнил о планах достичь товарооборота в $10 млрд к 2030 году.

В следующем году республики намерены создать совет глав регионов, который должен усилить кооперацию.

Токаев в эти дни совершает государственный визит в Узбекистан.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Документация на реконструкцию алматинского ипподрома от собственника не поступала – акимат
Новости
США разрешили операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» для проектов в Казахстане
Новости
На реконструкцию аэропорта Балхаша выделено 945 млн тенге из спецфонда возвращенных активов
Просматриваемые
Новости
Петиция против запрета на вычеты и повышения НДС не прошла модерацию
Новости
В Алматы восстанавливают электроснабжение нескольких микрорайонов после аварии на ТЭЦ-2
Новости
Сграффито Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского закрыли гипсовым покрытием в одной из кофеен Алматы
Новости
Мажилис принял поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ» в Казахстане
Новости
Поезд «Тальго» будет ежедневно ездить между Алматы и Ташкентом
Новости
В центре Алматы горит офисное здание