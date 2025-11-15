Токаев и Мирзиеев запустили несколько новых совместных проектов

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в субботу приняли участие в церемонии запуска совместных проектов двух стран, сообщила Акорда.

Было запущено семь проектов на общую сумму $1,2 млрд в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

Президенты дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса «Tenge Bank» в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала «Астана» в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса «Астана» в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса «Ташкент» в Астане.

Выступая в ходе заседания высшего госсовета двух стран, Токаев отметил потенциал развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и напомнил о планах достичь товарооборота в $10 млрд к 2030 году.

В следующем году республики намерены создать совет глав регионов, который должен усилить кооперацию.

Токаев в эти дни совершает государственный визит в Узбекистан.