Токаев и Мирзиеев запустили несколько новых совместных проектов

Их общая сумма превышает $1,2 млрд
Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в субботу приняли участие в церемонии запуска совместных проектов двух стран, сообщила Акорда.
