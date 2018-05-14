В Алматы состоится региональный интернет-форум

Эксперты и гости обсудят цифровую безопасность и медиаграмотность
IX форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2018» соберет в Алматы экспертов из Германии, Чехии, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, которые обсудят роль государства, СМИ и общества в развитии информационного пространства в регионе, поделятся идеями, кейсами и инструментами.
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