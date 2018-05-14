В Алматы состоится региональный интернет-форум

IX форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2018» соберет в Алматы экспертов из Германии, Чехии, России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, которые обсудят роль государства, СМИ и общества в развитии информационного пространства в регионе, поделятся идеями, кейсами и инструментами.

Среди основных тем обсуждения роль государства, СМИ и общества в развитии информационного пространства, влияние интернета на конструирование реальности, цифровая безопасность, защита персональных данных, свобода слова в Центральной Азии, возможности СМИ.

Кроме этого, казахстанские независимые эксперты, представители государственных органов и неправительственных организаций, журналисты, блогеры, юристы, интернет-активисты обсудят медиаграмотность аудитории как наиболее эффективный инструмент борьбы с пропагандой и фейковыми новостями, ксенофобию и язык вражды, а также роль государства в регулировании медиасферы.

Форум традиционно проводится Международным центром журналистики MediaNet в партнерстве и при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и Представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане.

Форум пройдет 17-18 мая в Ramada Almaty Hotel (Байтурсынова, 27), зале «Номад». Для регистрации в качестве гостя необходимо заполнить специальную форму.