Эти деньги должны были быть выделены в апреле
Суд обязал агентство США по глобальным медиа перечислить «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» $12 млн
Фото RFE/RL

Федеральный судья в Вашингтоне предписал Агентству США по глобальным медиа перечислить «Радио Cвободная Европа/Радио Свобода» средства, уже выделенные ранее конгрессом, сообщает «Радио Свобода».

Во временном запретительном ордере федерального судьи Ройса Ламберта говорится, что средства, выделенные решением конгресса, должны быть переданы РСЕ/РС. Речь идет о $12 млн, которые должны были быть выделены в апреле.

В заявлении президента РСЕ/РС Стивена Капуса говорится, что это решение судьи означает, что журналисты смогут продолжать свою работу.

«Мы надеемся безотлагательно получить не выданные в апреле средства, поскольку в этом месяце мы были вынуждены отправить сотрудников в вынужденный отпуск и сократить программы для регионов, имеющих критическое значение для национальной безопасности США», - также отметил он.

По данным издания DW, адвокаты RFE утверждают, что администрация Трампа расторгла почти все контракты с внештатными журналистами, просрочила платежи по аренде и отправила в увольнение 122 сотрудника. Если финансирование не будет восстановлено, то 1 мая будет сокращено еще больше сотрудников и аннулировано еще больше контрактов. До октября «Радио Свобода» должно получить от федерального правительства США еще $77 млн, которые были выделены конгрессом на работу медиакомпании.

Напомним, 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности семи государственных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа. Вслед за этим последовало уведомление о прекращении действия одобренного конгрессом США гранта, финансирующего деятельность РСЕ/РС. 25 марта федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес поставление в пользу РСЕ/РС, однако Агентство США по глобальным медиа не перечислило средства, обусловив их выдачу неприемлемыми условиями. В результате «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» было вынуждено вновь обратиться в суд.

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